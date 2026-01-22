“Neuništiva” Ursula: Preživjela, ponovo

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, preživjela je danas još jedno glasovanje o povjerenju u Europskom parlamentu , u novom neuspješnom pokušaju ekstremne desnice , koju su socijaldemokrati i liberali optužili za pokušaj sabotaže Europske unije u izazovnom geopolitičkom trenutku.

Za izglasavanje nepovjerenja bila je potrebna dvotrećinska većina glasova zastupnika , što ni ovaj put nije postignuto. Za opoziv trenutnog saziva Komisije glasalo je 165 zastupnika , 390 ih je bilo protiv, dok je 10 bilo suzdržanih.

Kao i u listopadu prošle godine, glavni razlog pokretanja inicijative za opoziv Ursule von der Leyen bio je trgovinski sporazum Europske unije sa zemljama Mercosura .

Zastupnici u Europskom parlamentu Kinga Gall i Jean-Paul Garaud iz parlamentarne skupine Patrioti za Europu , inicijatori ovog prijedloga, izjavili su da je sporazum EU-a s Mercosurom “kaplja koja je prelila čašu” i “smrtna presuda za europske poljoprivrednike nakon više od 25 godina pregovora”, što, prema njihovim riječima, ukazuje na široki otpor ovom sporazumu. Na raspravi su ih podržali zastupnici iz suverenih europskih država , kao i europski konzervativci i reformisti .

Ovo je bio četvrti pokušaj opoziva Komisije od prošlog srpnja. Prvi je pokrenuo rumunjski zastupnik u Europskom parlamentu Đorđe Pipere (ECR), dok su se u listopadu u Europskom parlamentu glasale odvojene inicijative Patriota za Europu i Ljevice.

Jedinstvo protiv ekstremne desnice

Nizozemski zastupnik u Europskom parlamentu Jeroen Lenaers optužio je radikalne opcije u Parlamentu da “prečesto pokušavaju blokirati zajednička europska rješenja, osigurati da problemi ostanu neriješeni, a zatim ih koristiti kao političko oružje “, te je branio sporazum potpisan prošli tjedan s Brazilom , Argentinom , Paragvajem i Urugvajem .

„ Europa mora diverzificirati svoje trgovinske partnere. I to je ono što ova Komisija radi – štiti europska radna mjesta. To je upravo ono što autori ovog prijedloga pokušavaju sabotirati. Protive se trgovinskim sporazumima poput Mercosura, a zatim se žale na gubitak radnih mjesta u Europi. To je licemjerje“, rekao je Lenaers.

Belgijska zastupnica u Europskom parlamentu Kathleen Van Brempt (S&D), potpredsjednica Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), izjavila je da je “nezamislivo” da ekstremna desnica pokuša svrgnuti Komisiju u tako ozbiljnoj geopolitičkoj situaciji.

„Ekstremna desnica želi podijeliti i izolirati Europu , učiniti je ranjivom i oslabljenom iznutra. To se s nama neće dogoditi. Glasat ćemo protiv ovog prijedloga za izglasavanje nepovjerenja , jer je sada vrijeme da pokažemo što Europa zaista predstavlja – jedinstvo unutar Unije i s partnerima diljem svijeta, uključujući zemlje Mercosura “, rekao je Van Brempt.

Irski zastupnik u Europskom parlamentu Billy Kelleher iz kluba Rinju rekao je da liberali nemaju namjeru podržati najnoviju inicijativu za opoziv Komisije.

„Svijet se suočava s ozbiljnim prijetnjama, a ekstremisti u ovom Parlamentu , vođeni vlastitom važnošću, žele se riješiti predsjednice Komisije i cijelog njezina kolegija. Građanima je sada više nego ikad potrebna funkcionalna izvršna vlast. Ako bi von der Leyen bila uklonjena, tko bi pregovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ime svih nas?“, rekao je Kelleher.

Francuska zastupnica u Europskom parlamentu iz redova Zelenih Marie Toussant izjavila je da je “Mercosur nekompatibilan s klimatskim ciljevima EU i obećanjima danim građanima o pravednoj zelenoj tranziciji”, ali da krajnja desnica “nema legitimitet predstavljati se kao braniteljica općeg dobra”.

Ratifikacija sporazuma s Mercosurom se odgađa

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su tijesnom većinom podržali prijedlog da Sud EU-a donese mišljenje o tome je li trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom u skladu s europskim ugovorima i ograničava li on provedbu politika Unije o zaštiti okoliša i zdravlju potrošača.

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su u subotu u Asuncionu povijesni sporazum o slobodnoj trgovini , koji obuhvaća oko 700 milijuna građana . Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je da sporazum “šalje jasnu poruku svijetu: biramo trgovinu na temelju pravila, a ne moći”.

Iako su prije potpisivanja države članice EU , uključujući Hrvatsku , podržale sporazum, Francuska , Poljska , Austrija , Irska i Mađarska glasale su protiv njega.

Do odluke Suda EU, ratifikacija sporazuma u Europskom parlamentu bit će odgođena.

