Barron Trump gledao je užas preko FaceTimea, a onda je jednim pozivom spriječio tragediju

Barron Trump je, naime, putem videopoziva svjedočio stravičnom prizoru u kojem je 22-godišnji ruski državljanin Matvei Rumiantsev u svom stanu u Londonu fizički nasrnuo na djevojku. Prema navodima tužiteljstva, Rumiantsev je bio ljubomoran na prijateljstvo između Trumpovog sina i žrtve te je pobjesnio kada ju je Amerikanac pokušao nazvati ranije te večeri.

Kada je Rumiantsev napokon odgovorio na Barronov videopoziv, usmjerio je kameru na lice djevojke, povukao je za kosu, bacio na pod i vikao: ‘Ti ne vrijediš ništa’, rečeno je na sudu Snaresbrook Crown Court.

Dramatičan poziv hitnoj službi

Porota je imala priliku čuti snimku Barronova poziva britanskoj hitnoj službi (999). Trumpov sin, koji je prvo morao shvatiti kako nazvati hitnu u drugoj državi, rekao je operateru: ‘Upravo me nazvala djevojka, znate. Upravo je tuku. To je stvarno hitan slučaj, molim vas.’

Zanimljiv detalj sa snimke je trenutak kada je operater prekorio sina američkog predsjednika jer nije izravno odgovarao na pitanja. ‘Možete li prestati biti nepristojni i zapravo odgovoriti na moja pitanja? Ako želite pomoći toj osobi, odgovorit ćete jasno i precizno, hvala. Dakle, kako je poznajete?’, upitao je operater.

Barron je odgovorio: ‘Upoznao sam je na društvenim mrežama. Stvarno je jako tuku, a poziv je bio prije otprilike osam minuta, ne znam što se moglo dogoditi do sada’, dodavši na kraju: ‘Ispričavam se što sam bio nepristojan.’

Znak od Boga

Policija je ubrzo stigla na adresu u istočnom Londonu. Snimke s tjelesnih kamera prikazuju žrtvu kako govori policajcima: ‘Prijateljica sam s Barronom Trumpom, sinom Donalda Trumpa’. Jedan od policajaca tada je komentirao kolegi: ‘Dakle, čini se da je ovaj doušnik iz Amerike vjerojatno sin Donalda Trumpa.’

Žrtva je na suđenju izjavila: ‘Barron mi je spasio život. Taj poziv bio je kao znak od Boga u tom trenutku.’

Rumiantsev, bivši MMA borac, optužen je za silovanje, fizički napad, nanošenje tjelesnih ozljeda i ometanje pravde. Negira sve optužbe, a njegova obrana tvrdi da su iskazi žrtve izmišljeni. Suđenje se nastavlja.

