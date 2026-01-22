Erdogan razgovarao s Pezeshkianom: “Turska protivi stranoj intervenciji u Iranu”

Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je u četvrtak u telefonskom razgovoru svom iranskom kolegi Masoudu Pezeshkianu da se Turska protivi bilo kakvim stranim intervencijama u Iranu te da cijeni mir i stabilnost svojih susjeda, priopćilo je tursko predsjedništvo u četvrtak.

U izjavi, predsjedništvo je navelo da je čelnik razgovarao o najnovijim događajima u Iranu. Navedeno je da je Erdogan također rekao da je rješavanje problema bez daljnje eskalacije u interesu Turske.

Iran se suočava s nekim od najvećih protuvladinih prosvjeda u svojoj povijesti, nakon što su izazvali sveobuhvatne represije za koje je vrhovni vođa Ali Hamnei u subotu rekao da su u njima poginule “nekoliko tisuća” ljudi.

To je bilo prvo javno priznanje iranskog čelnika o razmjerima žrtava, za koje je okrivio Sjedinjene Države.

Demonstracije i štrajkovi isprva potaknuti ekonomskim problemima pretvorili su se u masovni pokret protiv klerikalnog vodstva koje vlada Iranom od revolucije 1979. godine, a ljudi su od 8. siječnja masovno prosvjedovali na ulicama nekoliko dana.

U srijedu je iranski ministar vanjskih poslova izdao dosad najizravnije upozorenje Washingtonu, rekavši da će Islamska Republika “uzvratiti svime što imamo ako se ponovno nađemo pod napadom”.

U prvom službenom izvještaju vlasti, u izjavi iranske zaklade za veterane i mučenike, koju je u srijedu prenijela državna televizija, navodi se da je tijekom prosvjeda ubijeno ukupno 3117 ljudi, prenosi trt.

Facebook komentari