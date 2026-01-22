Sladić objavio prognozu: Ispada da kontriram svima, ali…

Oni su najavljivali “sibirske oluje” i ekstremne hladnoće, dok Sladić poručuje da ostatak januara neće biti nimalo dramatičan.

On je putem društvenih mreža poručio kako nema razloga za paniku. “Iskreno, ne očekujem ništa neuobičajeno i atipično za januar po pitanju vremena u narednom periodu. Uopćeno, djeluje na prvu kao da kontriram svima unazad 14 dana, ali zaista trenutno ne vidim niti jedan jasan i dovoljno snažan signal koji nas gura u pravu zimu”, napisao je Sladić,pišu Vijesti

Sladić ističe da će se trenutna hladna zračna masa koja vlada iznad naših područja, povući do sredine sedmice. S njom će oslabiti i zračni pritisak.

Umjesto okivanja u led, Sladić prognozira promjenu vremena koja donosi naoblaku i padavine.

“Početnu vedrinu, koja je po kotlinama i riječnim dolinama često maskirana u nisku naoblaku, mijenjat će sve dominantniji oblaci, a prema kraju radne sedmice i padavine”, pojašnjava meteorolog.

Što se tiče februara, mjeseca u kojem strani modeli “vide” prodor sibirske hladnoće, Sladić ostaje oprezan.

“O februaru je još rano, za sada, bilo šta reći”, zaključio je Sladić.

