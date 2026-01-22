Južna interkonekcija strateški značajna za BiH

Tokom rasprave istaknuto je da energetska sigurnost predstavlja jedno od ključnih pitanja dugoročne stabilnosti, suvereniteta i ukupne otpornosti Bosne i Hercegovine, te da projekat Južne gasne interkonekcije ima višestruki strateški značaj za državu.

Naglašeno je da Južna gasna interkonekcija doprinosi diversifikaciji izvora i pravaca snabdijevanja prirodnim gasom i jačanju energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ocijenjeno je da se radi o projektu od posebne strateške važnosti za dugoročne interese države.

Bećirović je istakao da energetska sigurnost predstavlja jedno od ključnih strateških pitanja za budućnost Bosne i Hercegovine, jer direktno utiče na ukupnu stabilnost, ekonomski razvoj i međunarodnu poziciju države. Naglasio je da Bosna i Hercegovina treba voditi odgovornu i dugoročno održivu energetsku politiku, zasnovanu na jačanju energetske nezavisnosti i otpornosti energetskog sistema.

Član Predsjedništva BiH istakao je da je formiranje Savjeta za ekonomska pitanja, Savjeta za ustavnopravna pitanja i Savjeta za vanjsku politiku u dosadašnjem toku mandata u potpunosti opravdalo svoju svrhu. Naglasio je da je od posebne važnosti to što su savjeti, kontinuiranim radom, doprinijeli kvalitetnijem sagledavanju brojnih važnih tema u našoj državi,pišu Vijesti

Posebno je naglašeno da okupljanje istaknutih predstavnika akademske i stručne javnosti omogućava sagledavanje ključnih pitanja iz različitih perspektiva. U tom kontekstu, Bećirović je izrazio zahvalnost članovima i članicama savjeta na njihovom angažmanu i konstruktivnom doprinosu dosadašnjem radu.

