Imaju “šesto čulo”: Dva znaka koja je nemoguće prevariti jer vide kroz svaku laž

U svijetu gdje su maske i suptilne manipulacije dio svakodnevice, postoje pojedinci kojima ne treba poligraf da bi znali da im netko ne govori istinu. Oni ne slušaju samo vaše riječi; oni promatraju titraj vašeg kapka, ton glasa i energiju kojom zračite dok govorite. Ako planirate sakriti istinu od njih, odustanite odmah – njihovo “šesto čulo” nepogrešivo detektira laž prije nego što ste je uopće stigli do kraja izgovoriti. Evo koja dva znaka posjeduju ugrađen detektor laži.

Škorpion

Škorpion je apsolutni kralj intuicije i psihološke analize. Njima ne možete lagati jer oni ne gledaju površinu, već prodiru ravno u vašu podsvijest. Pod vladavinom Plutona, Škorpion je prirodno sumnjičav i uvijek traži skrivene motive. Oni osjećaju promjenu u vašoj energiji čak i preko poruke ili telefonskog poziva.

Ako vas Škorpion fiksira svojim intenzivnim pogledom dok mu nešto objašnjavate, znajte da u tom trenutku on “skenira” svaku vašu emociju. Najgore što možete učiniti je pokušati ih prevariti – oni će vas pustiti da lažete do kraja samo da vide dokle ste spremni ići, a onda će vas jednim pitanjem srušiti kao kulu od karata.

Ribe

Dok Škorpion koristi analizu i moć zapažanja, Ribe koriste svoju nevjerojatnu emocionalnu empatiju. One jednostavno “znaju”. Kao vodeni znak kojim vlada Neptun, Ribe su poput emocionalnih spužvi koje upijaju atmosferu oko sebe. One će osjetiti da nešto nije u redu čak i kada sve na papiru izgleda savršeno.

Njihovo šesto čulo je tiho, ali iznimno precizno. Ribe često ne mogu objasniti kako znaju da lažete, ali osjećaju fizički nemir u vašoj prisutnosti kada niste iskreni. Njihova intuicija ih rijetko vara, a čak i ako vam na prvu ne kažu da su vas uhvatili u laži, budite sigurni da su vas istog trenutka emocionalno kategorizirali kao osobu kojoj više ne treba vjerovati, piše index.

