Žena koja je uzdrmala porodicu Beckham: Ko je Nicola Peltz?

Nicola Peltz Beckham: glumica, rediteljka i aktivistkinja za prava pasa.

Otac milijarder, uticajan investitor i bivši direktor globalnih brendova.

Majka uspješan model osamdesetih i devedesetih.

Odrasla u porodici sa osmoro djece

U centru pažnje zbog braka i porodičnog sukoba sa porodicom Beckham.

Nicola Peltz Beckham posljednjih sedmica upravo je to – žena čije se ime ponavlja u naslovima, analizama i komentarima, dok se javnost pita šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata porodice Beckham.

Iako je mnogi i dalje doživljavaju isključivo kao suprugu Brooklyna Beckhama, Nicola Peltz ima sopstvenu priču, karijeru i porijeklo koje je daleko od anonimnog.Na Instagramu sebe opisuje kratko i precizno – glumica, scenaristkinja, rediteljka i aktivistkinja za prava pasa. Ali iza tih nekoliko riječi krije se život koji je od djetinjstva bio pod reflektorima.

Odrasla u bogatstvu

Nicola Peltz odrasla je u New Yorku, u porodici koja se decenijama nalazi među najmoćnijima u Americi. Njen otac Nelson Peltz je milijarder i jedan od najuticajnijih investitora, osnivač velikog fonda i bivši direktor globalnih brendova poput Heinza. Majka Claudia Heffner Peltz bila je uspješan model osamdesetih i devedesetih godina.

Porodica ima osmoro djece, a Nicola je često isticala da je odrasla u strogoj, ali stabilnoj sredini. Roditelji su u braku više od četiri decenije – što je u svijetu bogatih i slavnih gotovo raritet.

Ipak, uprkos privilegijama, njen profesionalni put nije bio unaprijed zacrtan.

Djetinjstvo između sporta i pozorišta

Kao djevojčica, Nicola se ozbiljno bavila hokejem na ledu. Otac je želio da tu ostane, ali je sve promijenio jedan čas drame. Sa 11 godina zamolila je majku da pokuša sa glumom – i naišla na otpor.

Roditelji nisu razumjeli njenu želju da uđe u neizvijestan svijet umjetnosti. Popustili su tek kada je 2005. godine dobila prvu pozorišnu ulogu u predstavi “Crna ptica” u njujorškom pozorišnom klubu Manhattan.

Filmski debi desio se čak i ranije, u božićnoj komediji “Osveti dvorane”, a ubrzo su uslijedile i ozbiljnije uloge.Put kroz Hollywood – između Blockbustera i nezavisnih filmova

Nicola je glumila u filmu M. Nighta Shyamalana “Posljednji vladar vjetra”, pojavila se u seriji “Bates Motel”, a publika je pamti i iz “Transformersa: Doba izumiranja“. Ipak, njena karijera se nije razvijala klasičnim holivudskim putem.

Svjesno se okretala manjim, nezavisnim projektima, uključujući dramu “Kad se ulična svjetla upale“, kao i film “Prima“, u kojem tumači balerinu – lik zasnovan na ideji koju je sama osmislila. U tom projektu sarađivala je sa glumačkim legendama Faye Dunaway i Mirom Sorvino.

Pored filma, pojavljivala se i u muzičkim spotovima Zayn Malika i Miley Cyrus, kao i u modnim kampanjama.

“Lola” – film koji ju je definisao

Godine 2024. debitovala je kao rediteljka filmom “Lola”, u kojem je i igrala glavnu ulogu. Film prati mladu ženu koja pokušava da spasi brata iz toksičnog porodičnog okruženja, dok se sama bori sa finansijskim i emocionalnim pritiscima.

Nicola je otvoreno govorila o kritikama koje dobija zbog privilegovanog porijekla.

“Ljudi često pišu da ne radim ništa. Razumijem zašto to misle, jer ne objavljujem svaki korak rada. Ali na ‘Loli’ sam radila šest godina“, rekla je u jednom intervjuu.

Reakcije na film bile su podijeljene – publika je bila blagonaklonija od kritike, ali projekat je učvrstio njen identitet kao autorke koja želi kontrolu nad sopstvenim pričama.

Aktivizam i privatni život

Nicola je poznata i po borbi za prava životinja. Organizacija PETA joj je 2022. godine dodijelila priznanje za promociju usvajanja pasa, što je tema koju često ističe na društvenim mrežama.

Ipak, njena veza sa Brooklynom Beckhamom učinila ju je globalno prepoznatljivom. Upoznali su se na festivalu Coachella, a vjenčanje 2022. godine bilo je jedno od najluksuznijih tog ljeta.

Godinama je javno govorila o bliskosti sa obje porodice i važnosti porodične podrške. U intervjuima je isticala da joj je porodica temelj svega,pišu Vijesti

Od porodične idile do javnog sukoba

Upravo zato je iznenadila vijest da je sa Instagrama uklonila objavu posvećenu rođendanu Victorije Beckham, nakon čega je uslijedila eksplozivna objava Brooklyna Beckhama u kojoj je poručio da ne želi pomirenje sa roditeljima.

Porodica koja je godinama važila za simbol složnosti sada je u otvorenom sukobu, a Nicola Peltz Beckham se našla u centru pažnje – kao supruga, kao javna ličnost i kao žena čije se odluke pomno analiziraju.

Da li je ona uzrok razdora ili samo dio mnogo dublje porodične priče – ostaje da se vidi.

Jedno je sigurno – Nicola Peltz odavno nije samo “supruga Brooklyna Beckhama“, već figura koja sama piše svoju, često kontroverznu, ali dosljednu priču.

Facebook komentari