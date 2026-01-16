Milanovićeva izjava o Svalbardu izazvala oštre reakcije u Norveškoj: “Hrvatska sjedi na buretu baruta”

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izazvao je burne reakcije u Norveškoj nakon izjave da bi Sjedinjene Američke Države, umjesto Grenlanda, trebale razmotriti Svalbard. Postoji, samo ne znam jesu u američkoj administraciji to još vidjeli na karti, Svalbardsko otočje. Ono pripada u principu Norveškoj. Ono je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava golfska struja i more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su vidjeli na karti da postoji i to otočje. Grenland je beskoristan – izjavio je Milanović.

Ovakav istup naišao je na snažne reakcije norveške javnosti i zvaničnika.

Norveška javna radiotelevizija NRK prenijela je Milanovićeve riječi i objavila reakciju Ejvinda Vada Petersona (Eivind Vad Petersson), državnog sekretara u norveškom Ministarstvu vanjskih poslova.

– Svalbard je jednako dio Norveške kao i pokrajine Agder, Trøndelag i Finnmark. Geografski i politički Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se uspoređivati”, prenosi Index.hr.

Peterson je dodatno naglasio da je “daleki sjever najvažnije strateško područje Norveške.”Radimo na odbrani kako bismo postigli sigurnost i stabilnost, i vlastitim resursima i u bliskoj saradnji s našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo preko 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskom i ruskom prisutnošću na Svalbardu – dodao je Peterson.

Na nezadovoljstvo norveške strane osvrnuo se i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, koji je jučer završio dvodnevnu posjetu Norveškoj.

– Naravno da je to bila nezgodna tema i između mene i ministra odbrane Norveške. Jasno sam rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se ograđujemo od te izjave, na što su oni bili zadovoljni i zahvalili su na tome.”

Norveški tabloid Verdens Gang objavio je i komentar Maje Sojtarić, političke komentatorice dnevnog lista Nordlys iz Tromsøa. Sojtarić, koja je porijeklom iz Banje Luke, Milanovićeve riječi tumači kroz prizmu geopolitičkog položaja Hrvatske.Hrvatska je rubna zemlja Evropske unije i graniči sa Srbijom, blago rečeno nestabilnim susjedom. Sve rubne zemlje EU strahuju od destabilizacije. You stand where you sit. A Hrvatska sjedi na buretu baruta. Njima je norveški teritorij nisko na listi prioriteta. To je velik problem za nas, jer postoji mnogo članica NATO-a u rubnim istočnim područjima EU koje sjede na istom buretu baruta – napisala je Sojtarić.

Ona je Milanovićev nastup okarakterisala kao populistički potez usmjeren prvenstveno domaćoj javnosti. Mnogo toga što sada dolazi iz Hrvatske također je izravna posljedica toga što se osjećaju poniženo jer je Francuska prodala borbene zrakoplove Srbiji – zaključila j,piše Avaz

