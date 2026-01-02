Rak dojke: Obratite pažnju na ova 4 simptoma koja nemaju veze s kvržicom

Većina žena tek kad napipa kvržicu na dojci koja tu nije bila ranije, ide ljekaru i, nažalost, uglavnom se ispostavi da je kancerogena. Upravo iz tog razloga se ženama najčešće savjetuje da se “upoznaju” sa svojim grudima, kako bi mogle na vrijeme primijetiti promjene ovog tipa.

Međutim, kvržica nije jedini simptom raka dojke. Istraživanja pokazuju da jedna od šest žena, kojoj je dijagnosticiran rak dojke, prvo primijeti neki drugi simptom.

S obzirom na to da nema toliko svijesti o ovim drugim simptomima, naučnici pretpostavljaju da takozvani “atipični simptomi” mogu biti uzrok zbog kojeg se kod nekih žena rak dojke kasno dijagnosticira. Naravo, rano dijagnosticiranje rezultira i ranijim liječenjem, a samim tim i šanse za izlječenje su veće.

Evo na koja još četiri simptoma treba obratiti pažnju.

Rupice na koži ili koža koja se peruta

Gruba koža koja se peruta ili imate osjećaj da je deblja nego inače ili koža na kojoj su se počele pojavljivati rupice, može signalizirati da je riječ o raku dojke. Kod nekih vrsta raka dojke, kanali koji se protežu iz unutrašnjosti dojke mogu se blokirati, a rezultat su promjene na koži usljed kojih dojka izgleda kao da je prekrivena korom narandže,piše Avaz

Oticanje

Kvržica se ponekad može skrivati ispod površine, čak i kada žena ne može da je napipa. To može da promijeni oblik i veličinu dojke, a može uzrokovati i bol.

Promjene na bradavicama

Određene vrste raka dojke mogu uzrokovati ono što se naziva inverzija bradavice ili retrakcija – pojava kada se bradavica povlači unutra. To se najčešće dešava iz razloga što masa koja raste unutar dojke mijenja svoj oblik i veličinu.

Iscjedak

Još jedna mogućnost abnormalnosti bradavice može biti iscjedak. Iscjedak iz bradavice, srećom, u većini slučajeva nije rak, ali je bitno da se obratite ljekaru ako on izlazi iz bradavice, a da je prethodno niste dodirnuli ili pritisnuli. Ovo je posebno važno ako je iscjedak krvav i pojavljuje se samo iz jedne dojke.

