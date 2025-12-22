Region

Plenković o transparentu “Za dom spremni”: Logična poruka

3.8K  
Objavljeno prije 46 minuta

Premijer Andrej Plenković danas je komentarisao transparent s natpisom Za dom spremni koji su Bad Blue Boysi u subotu razvili na stadionu Dinama u Zagrebu, rekavši da se radi o logičnoj poruci zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Pa ne znam, vidio sam tu vijest, koliko shvatam, oni su tu poruku uputili Tomaševiću. Ha, dobro, mislim da je poruka logična budući da je on potpuno nekonzistentan – rekao je, kritikujući Tomaševića zbog (ne)dozvoljavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona u glavnom gradu zbog korištenja pozdrava Za dom spremni.

– Nek’ ode malo tamo u Istru i Varaždin da vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu – rekao je Plenković, odgovarajući na novinarska pitanja prilikom obilaska Sisačko-moslavačkog kantona uoči pete godišnjice razornog potresa,pišu Vijesti

Podsjetimo, sporni transparent sa pomenutim natpisom istakli su navijači Dinama na utakmici njihovog kluba protiv Lokomotive u ovu subotu.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh