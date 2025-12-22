Plenković o transparentu “Za dom spremni”: Logična poruka

Pa ne znam, vidio sam tu vijest, koliko shvatam, oni su tu poruku uputili Tomaševiću. Ha, dobro, mislim da je poruka logična budući da je on potpuno nekonzistentan – rekao je, kritikujući Tomaševića zbog (ne)dozvoljavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona u glavnom gradu zbog korištenja pozdrava Za dom spremni.

– Nek’ ode malo tamo u Istru i Varaždin da vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu – rekao je Plenković, odgovarajući na novinarska pitanja prilikom obilaska Sisačko-moslavačkog kantona uoči pete godišnjice razornog potresa,pišu Vijesti

Podsjetimo, sporni transparent sa pomenutim natpisom istakli su navijači Dinama na utakmici njihovog kluba protiv Lokomotive u ovu subotu.

