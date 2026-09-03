U Dubrovniku uhapšeni muškarci iz BiH zbog veličanja zločinca Mladića

Petorica muškaraca prijavljena su zbog objavljivanja nedozvoljenog sadržaja na društvenim mrežama, saopćila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Sumnjiči ih se da su objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima se javno odavala počast i iskazivala zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine.

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske od 28. augusta do 2. septembra 2026. godine proveli su kriminalistička istraživanja nad četvoricom državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, starosti 31, 30, 25 i 25 godina, te nad jednim 35-godišnjim državljaninom Republike Hrvatske.

Utvrđeno je da su navedeni muškarci narušavali javni red i mir tako što su putem društvenih mreža na svojim javnim i otvorenim profilima objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima se javno odavala počast i iskazivala zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine. Time su izazvali uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti kod građana, od kojih je policija zaprimila više dojava, saopćeno je.

Budući da su društvene mreže mjesto dostupno javnosti i neodređenom broju građana, počinitelji su na taj način vrijeđali nacionalne osjećaje građana Republike Hrvatske, čime su počinili prekršaj iz člana 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Svi počinitelji su uhapšeni – jedan na području Župe dubrovačke, a četvorica na području Dubrovnika – te su privedeni Općinskom sudu u Dubrovniku,pišu Vijesti

Trojica stranih državljana na Općinskom sudu u Dubrovniku nepravomoćno su proglašena krivima i kažnjena novčanim kaznama, nakon čega će im biti ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Republici Hrvatskoj, uz zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku u trajanju od tri mjeseca.

Protiv njih je pokrenut i postupak protjerivanja iz EGP-a uz dvogodišnju zabranu ulaska, koja će stupiti na snagu nakon pravosnažnosti presude.

Četvrti strani državljanin, kao i državljanin Republike Hrvatske, također će biti privedeni Općinskom sudu u Dubrovniku, saopćila je policija.

Facebook komentari