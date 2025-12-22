Region

Trump poslao obavještenje u Crnu Goru i Makedoniju: “Imate još manje od mjesec dana”

Objavljeno prije 1 sat

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa odlučila je da povuče oko 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u američkim diplomatskim predstavništvima širom svijeta, izvijestila je agencija AP.

Ovaj potez dio je šireg plana Bijele kuće za preoblikovanje američke diplomatije prema principima politike „Amerika na prvom mjestu“, kojom Tramp želi da postavi osoblje koje u potpunosti podržava njegove spoljnopolitičke prioritete.

Obavještenje iz Vašingtona
Prema riječima dvojice zvaničnika Stejt departmenta, šefovi misija u najmanje 29 zemalja obaviješteni su protekle sedmice da će im mandati isteći u januaru.

Svi ambasadori koji su pogođeni ovom odlukom imenovani su za vrijeme administracije Džoa Bajdena, ali su preživjeli prvu rundu kadrovskih promjena po povratku Trampa u Bijelu kuću. Sada se, međutim, njihov mandat privodi kraju.

Zvaničnici su potvrdili da ti diplomati neće ostati bez posla, već će imati mogućnost da se vrate u Vašington na druge zadatke unutar Stejt departmenta.

Zvanično obrazloženje: „Standardna praksa“
Stejt department nije želio da komentariše imena ni tačan broj diplomata koji se povlače, ali je u saopštenju naveo da je riječ o standardnom procesu svake administracije.

„Ambasador je lični predstavnik predsjednika, i predsjednik ima puno pravo da osigura da su u tim zemljama ljudi koji unapređuju njegovu politiku ‘Amerika na prvom mjestu’“, navedeno je u saopštenju.

Najviše smjena u Africi
Prema podacima AP-a, Afrika je najviše pogođena ovim promjenama. Trampova administracija povlači američke ambasadore iz 13 zemalja, među kojima su:
Burundi, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Gabon, Obala Slonovače, Madagaskar, Mauricijus, Niger, Nigerija, Ruanda, Senegal, Somalija i Uganda.

Na drugom mjestu je Azija, gdje će biti zamijenjeni ambasadori u šest država: Fidži, Laos, Maršalska Ostrva, Papua Nova Gvineja, Filipini i Vijetnam.

Evropa i druge regije
U Evropi se promjene odnose na ambasadore u Jermeniji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj.
Na Bliskom istoku bit će povučeni ambasadori iz Alžira i Egipta, a u Južnoj i Centralnoj Aziji iz Nepala i Šri Lanke.
U zapadnoj hemisferi promjene pogađaju Gvatemalu i Surinam.

Zabrinutost među diplomatama
Prema pisanju Politika, koji je prvi objavio informaciju o ovim opozivima, odluka je izazvala zabrinutost među američkim diplomatama i sindikatima koji ih zastupaju, jer se smatra da bi nagle kadrovske rotacije mogle poremetiti kontinuitet američke vanjske politike i saradnju sa saveznicima.

Opozivi dolaze u trenutku kada Trampova administracija nastoji da učvrsti kontrolu nad državnim institucijama i postavi lojalne kadrove na ključne međunarodne pozicije.


