Čupić je tokom konstituirajuće sjednice novog saziva parlamenta za portal Nova.rs izjavio da mu kandidatura predstavlja veliku čast.

– Izuzetno sam ponosan što sam predložen za predsjednika Narodne skupštine – kazao je Čupić.

Ipak, ne očekuje da će izbor biti završen tokom današnje sjednice, prvenstveno zbog njenog trajanja i dosadašnjeg toka.

Osvrnuo se i na način na koji sjednicom rukovodi poslanik Srpske napredne stranke Stojan Radenović. Prema njegovim riječima, zastupnici su do trenutka davanja izjave u skupštinskoj sali proveli svega dvadesetak minuta, i to u dva odvojena navrata.

Takav tok zasjedanja ocijenio je neodgovornim, posebno zbog pauze koja je uslijedila, a o kojoj poslanici, kako tvrdi, nisu bili prethodno obaviješteni. Istovremeno je napomenuo da predsjedavajući ima ovlaštenje da određuje vrijeme i trajanje pauza.

Izbor bi mu mogao donijeti i dodatnu državnu funkciju

Ukoliko Čupić bude izabran na čelo Narodne skupštine, preuzeo bi i dužnost vršioca dužnosti predsjednika Srbije.

Naime, Ustav Srbije predviđa da u slučaju prijevremenog prestanka mandata predsjednika Republike njegove dužnosti privremeno obavlja predsjednik Narodne skupštine.

Tu funkciju trenutno obavlja Ana Brnabić, nakon što je Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika države.

Prema ustavnim odredbama, privremeno obavljanje predsjedničke funkcije može trajati najduže tri mjeseca. U tom periodu predsjednik parlamenta obavezan je raspisati izbore za novog predsjednika Srbije.



Ko je Aleksandar Čupić?

Aleksandar Čupić je docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a Studentska lista odlučila je upravo njega predložiti za jednu od najvažnijih parlamentarnih funkcija,pišu Vijesti

Prije nego što je potvrđena njegova kandidatura, u javnosti se kao moguća kandidatkinja ove liste za predsjednicu Skupštine spominjala i Katarina Šćepanović, profesorica Filološke gimnazije.

Konačna odluka o tome ko će preuzeti rukovođenje parlamentom bit će donesena nakon glasanja narodnih poslanika.

Studentska lista u parlamentu od 250 mjesta ima 140 zastupnika, SNS 103, dok preostalih sedam mandata dijele predstavnici manjinskih stranaka nacionalnih zajednica.

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