Zvijezdama Premiershipa vrijednim preko 250 miliona eura u dresu Švedske, show je dobim dijelom ukrao naš Alajbegović, piše Reprezentacija.ba.

Gazzetto dello Sport objavio je veliki interes Chelsea za Alajbegovićem, a Reprezentacija.ba saznaje da su informacije tačne,pišu Vijesti



Ali, Chelsea nije jedini klub iz Engleske koji želi na Kerima obući svoj dres, s obzirom da je za njega zainteresovan i Manchester United.

Xabi Alonso u Chelsea želi nastaviti saradnju koju je imao sa Alajbegovićem u Bayeru i spremni su ga na dovesti već na zimu, a gore spomenuti izvor navodi da je početna tačka pregovora transfer od 60 miliona eura i ostali bonusi.

Transfer od 60 do 80 miliona eura bio bi najveći ikada u historiji Bosne i Hercegovine. Pjanića je Barcelona platila 60 miliona eura 2020. godine ali u razmjeni igrača.

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