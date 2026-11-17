Nakon večerašnjih utakmica posljednjeg kola grupne faze Lige nacija poznati su gotovo svi potencijalni protivnici fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u martovskom baražu za plasman u elitnu A diviziju.Grčka je takmičenje okončala s jedanaest osvojenih bodova, dok je Italija sakupila deset, čime su ove dvije selekcije osigurale direktan opstanak u najvišem rangu. S druge strane, plasman u četvrtfinale izborili su Nizozemska i Njemačka, dok će se za mjesto među osam najboljih boriti i Belgija te Engleska.

Takav rasplet na tabeli znači da se među sigurnim potencijalnim rivalima Zmajeva u doigravanju nalaze selekcije Hrvatske, Velsa i Srbije.

Posljednje slobodno mjesto među potencijalnim protivnicima naše reprezentacije popunit će poraženi ili trećeplasirani tim iz okršaja između Danske i Norveške. Ukoliko ovaj skandinavski derbi završi neriješenim rezultatom ili pobjedom Danske, oni će zauzeti drugu poziciju, dok će u slučaju trijumfa Norvežana upravo Danska postati mogući rival Bosne i Hercegovine u borbi za elitu,piše Avaz

Žrijeb je zakazan za petak, 20. novembra u 12 sati.

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