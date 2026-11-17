Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec septembar 2026. iznosila je 1.741,00 KM (posljedni podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Minimalna plata, prema Odluci Vlade Fedeacije BiH, iznosi 1.027,00 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosila je 48,44 posto. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 28,58 posto.Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosjećna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije: Prehrana – 46,38 posto, Stanovanje i komunalne usluge – 12,53 posto, Higijena i održavanje zdravlja – 7,71 posto, Obrazovanje i kultura – 12,52 posto, Odjeća i obuća – 11,13 posto, Prijevoz – 4,18 posto i Održavanje domaćinstva – 5,57 posto.U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, naveli su iz Službe za informisanje Saveza samostalnih sindikata Bosne i Herecgovine,piše Mostarski

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