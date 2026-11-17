Za doček Nove godine na otvorenom nastupit će Neda Ukraden.
Otvaranje manifestacije obilježit će praznični lampioni, druženje s Djeda Mrazovima i različiti sadržaji namijenjeni najmlađima.
Jedno od glavnih mjesta okupljanja bit će i ove godine „Zimzobal“, koji će biti postavljen u parku „Petar Kočić“.
Posjetioce očekuju svakodnevni muzički program, koncerti i raznovrsna gastronomska ponuda.
Projekt menadžerica Grada Banje Luke Milada Šukalo najavila je da će ovogodišnji „Zimzobal“ biti posljednji u parku „Petar Kočić“.
Prema odluci Grada, zimski market će naredne godine, na inicijativu građana, biti preseljen na tvrđavu Kastel, gdje će biti organizovan u većem obimu.
“Kao i dosad, ‘Banjalučka zima’ obuhvata bogat program na više lokacija i za sve grupe naših sugrađana. Ono što je najznačajnije jeste da ćemo 1. decembra ovdje u parku ‘Petar Kočić’ otvoriti naš zimski market ‘Zimzobal’, a ovo će ujedno biti i posljednji ‘Zimzobal’ u parku“, kazala je Šukalo.
Istakla je da će ovogodišnja ponuda biti proširena, posebno kada je riječ o gastronomskoj ponudi i broju izlagača. Planirano je više kućica, kao i dodatni štandovi na kojima će priliku za promociju dobiti mali privrednici.
“Trudimo se svake godine da obezbijedimo sjajnu ponudu. Pratimo šta se dešava u drugim gradovima i kakvi su trendovi, jer nam je, osim promocije, veoma važna i podrška privrednicima, ugostiteljima i ljudima koji rade u parku. Svake godine povećavamo broj izlagača i mijenjamo sadržaj“, navela je Šukalo.
Centralni događaj prazničnog programa bit će doček Nove godine na otvorenom, kada će za muziku i zabavu biti zadužena Neda Ukraden. Njeni nastupi obilježit će ulazak u novu godinu za sve koji odluče praznike provesti u Banjoj Luci,pišu Vijesti
Prije toga, najmlađi će imati priliku proslaviti Dječiju novu godinu, uz poseban program, druženje i zabavu.
U prazničnu ponudu uključeni su i program „Zima u Domu omladine“, kao i obilježavanje Pravoslavne nove godine.
Tako će Banja Luka tokom cijelog prazničnog perioda nuditi različite sadržaje za sve generacije.