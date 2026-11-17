Temperature zraka u 07 sati: Sokolac 0; Bjelašnica 1; Banja Luka 4; Bugojno, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 5; Srebrenica, Zenica 6; Drvar, Ivan Sedlo, Zvornik 7; Bijeljina, Doboj, Livno 8; Gradačac, Mostar 10; Trebinje 11; Neum 13 i Bihać 15 stepeni Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 935 hPa, za 9 hPa je niži od normalnog i lagano opada,pišu Vijesti

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima Bosne, tokom dana, je moguća slaba kiša, a tokom noći u većini područja.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Od sredine dana se očekuju jaki udari juga. Dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno. Kiša se očekuje tokom noći. Dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Facebook komentari