Kćerke Karleuše i Tošića iskreno o ocu: “Kao da živimo zajedno”

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića kako danas izgleda njihovo vrijeme sa tatom i u kakvim su odnosima, djevojke su bez zadrške odgovorile. U dobrim odnosima- kratko je rekla Atina, a Nika je dodala:

– Pozdrav za tatu koji gleda ovo.U razgovor se uključila i Jelena Karleuša, naglasivši kako je odnos između djevojčica i njihovog oca izuzetno blizak.

– U najljepšim mogućim odnosima, one su svaki dan s tatom, čisto da znaju ljudi – rekla je pjevačica.Nika je potom dodala:

– Najbolji roditelji na svijetu, volim ih.

Atina je potvrdila riječima:

– Iako ne živimo s njim, stalno se viđamo, kao da živimo zajedno.

Karleuša je istakla da Duško Tošić aktivno učestvuje u životu svojih kćerki te da zajedno rade na tome da djevojčice imaju stabilno i sretno odrastanje, iako porodica ne živi pod istim krovom.

– Duško je divan otac, svaki dan ide u školu po njih, odvozi ih, dovozi ih, stvarno je divan otac. Kad je riječ o našoj djeci, tu smo roditelji kako treba – zaključila je Jelena Karleuša,piše Azra

