Hrvatska: Pucnjava u romskom naselju, jedna osoba ubijena

U pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u romskom naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dvije teško povrijeđene žene je, nažalost, preminula.

Druga žena se i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, a počinilac je još uvijek u bijegu. Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule putem društvenih mreža, prenosi eMeđimurje.

Podsjećamo, Policijska uprava međimurska potvrdila je da je u večernjim satima 4. decembra došlo do pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama koje su podijelili mještani, muškarac je u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.

Glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je da se incident dogodio oko 21 sat, nakon čega su obje žene s teškim povredama hitno prevezene u Županijsku bolnicu u Čakovcu.

Policija je potvrdila da se za počiniocem intenzivno traga od sinoć. “Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama”, izjavio je danas glasnogovornik Gačal. Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.

