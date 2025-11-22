Region

Nijemci ostali u šoku kada su otvorili gepek vozača iz BiH, odmah je PRIVEDEN

Objavljeno prije 51 minuta

Kriminalistička policijska inspekcija Passau preuzela je istragu zbog sumnje na krijumčarenje ukradene robe.

Obojica osumnjičenih su, nakon završetka policijskih mjera, pušteni na slobodu. Protiv njih će biti podneseno više prijava, a pokrenuta je i istraga u ovom slučaju.

Inspektori granične policijske inspekcija Passau sinoć su zaustavili automobil za čijim volanom je bio državljanin Bosne i Hercegovine, a tokom kontrole vozila pronašli su više nego vrijedan “ulov”.

Kako stoji u saopštenju policijske inspekcije, njihovi pripadnic zaustavili SU automobil ford, koji se kretao u pravcu Austrije.

Tokom kontrole vozila i dvojice putnika, policajci su pronašli više građevinskih mašina, među kojima preko 15 motornih testera, za koje dvojica državljana Bosne i Hercegovine, stari 20 i 24 godine, nisu mogli da pruže dokaz o vlasništvu. Za više mašina postoji aktuelna potjernica zbog sumnje na krivično djelo protiv imovine.

