Sutra oblačno vrijeme, u Bosni kiša, na planinama snijeg

Smanjenje oblačnosti se očekuje na jugu zemlje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u jutarnjim satima i prije podne. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 13 sati: Bihać i Tuzla 4 stepena, Bijeljina i Doboj 5, Drvar, Jajce, Prijedor i Zvornik 6, Sanski Most 7, Banja Luka i Sokolac 8, Bugojno, Livno i Sarajevo 9, Srebrenica i Zenica 10, Trebinje 12 i Mostar 15 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.

