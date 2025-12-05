Direktoru Sarajevskog aerodroma zabranjeno obavljanje funkcije

Ista mjera određena je i za trojicu članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća.

Nadležni organi sumnjaju da su prijavljene osobe počinile krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti. Istraga je povezana s izmjenama Statuta Aerodroma Sarajevo usvojenim 10. septembra na sjednici Skupštine preduzeća, nakon što je Vlada FBiH dala saglasnost i ovlastila svog predstavnika da je zastupa. Međutim, detalji izmjena nisu bili objavljeni u Službenim novinama, što je izazvalo nezadovoljstvo među zaposlenima, kao i reakcije Sindikata, koji također nije bio informiran o sadržaju promjena,pišu Vijesti

Aerodrom Sarajevo je 13. oktobra potvrdio da je procedura usvajanja Statuta sprovedena, ali nije demantovao navode da su izmijenjeni uslovi za izbor direktora i izvršnih direktora.

Situacija se odvija u trenutku kada se približava isteka jednogodišnjeg mandata aktuelne Uprave. U međuvremenu su provedeni i intervjui za izbor novog direktora, te se očekivalo da Nadzorni odbor dostavi prijedlog Vladi FBiH, što se nije desilo, vjerovatno zbog aktuelnih aktivnosti POSKOK-a i provedenih mjera zabrane.

Dalje odluke i smjernice očekuju se nakon što nadležni organi okončaju započete aktivnosti u okviru istrage.

Facebook komentari