Helez o optužbama: Neću šutjeti dok se crtaju nove granice BiH

“Međutim, uprkos buci koju stvaraju, niko od njih nije ponudio ni jedan jedini konkretan demant, niti argument koji bi osporio ijednu činjenicu koju sam javno iznio. Ne odgovaraju na pitanja koja ih najviše pogađaju, jer dobro znaju da govorim istinu.

Željeli bi da mi šutimo dok nam, otvoreno i pred očima cijelog svijeta, crtaju nove granice preko teritorije Bosne i Hercegovine. Ne postoji sila koja će me natjerati da zašutim kada vidim da se udar na ustavni poredak i suverenitet naše države pokušava provesti političkim putem, onako kako u dva navrata u prethodnih 80 godina nije uspjelo vojnim putem.

Historija nas je skupo naučila da ignorisanje otvorenih prijetnji vodi u tragediju. Zato ću uvijek reagovati – jasno, glasno i bez zadrške. To nije pitanje političkih simpatija, nego obaveze prema državi i prema svakom njenom građaninu.

Moja dužnost je da spriječim bilo kakvo ponavljanje scenarija u kojima su destruktivne i zločinačke politike, napadima na cjelovitost Bosne i Hercegovine, proizvodile genocid, masovna stradanja, logore i masovne grobnice. Neću dozvoliti da se to ponovi ni Bošnjacima, niti bilo kojem drugom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini,pišu Vijesti

Napadi na mene neće promijeniti činjenice. A činjenica je jedna: oni koji najglasnije viču, čine to samo zato što ih istina koju govorim najviše boli. Ja šutjeti neću i niko me neće ušutkati”, poručio je Helez.

