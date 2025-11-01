DANIS JE ZAPROSIO DŽEJLU: Prsten i dugi zagrljaj mladih Pazaraca na “Mostu slobode” u Novom Sadu uz suze i vatromet

Uz suze i vatromet, stavljanju prstena je prethodio dug zagrljaj dvoje mladih.

Studenti su ušli na most “Sloboda” predvođeni bajkerima i traktorom. Bajkeri su kada su došli do kraja mosta napravili krug, u kojem je Danis zaprosio Džejlu, prenosi N1.

Studenti su skakali od sreće, a buduća mlada je bila u suzama. Ona je za N1 rekla da nije znala za ovo što su im spremile njihove kolege. Dodala je da se “vukla” za kolonom zbog povrijeđene noge, kada su je odjednom pozvali da dođe, pa je, kako je rekla, morala da trči. Sa obje strane mosta građani su bakljama pozdravili studente.

