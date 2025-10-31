Dan žalosti u subotu i u dijelu BiH

U bh. entitetu Republika Srpska sutra će biti Dan žalosti, povodom obiležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je danas entitetska vlada na telefonskoj sjednici, prenijela je novinska agencija Srna.

Prema odluci Vlade RS-a, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja, u znak saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije,piše N1

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, trebaju biti prilagođeni Danu žalosti, navodi se u odluci.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine život je izgubilo 16 osoba, među kojima su bila i djeca.

Povrijeđeno je više od 40 ljudi.

