U Crnoj Gori demoliran turski objekat u Baru: Djeca sve posmatrala

Prema Primorskom portalu, vatrogasce su pozvali stanari zgrade, dva sata nakon ponoći. Policija je jutros obavila očevid, izvijestio je Telegraf.

Ugostiteljski objekt nalazi se preko puta Osnovne škole “Blažo Jojov Orlandić”, pa su jutros i učenici ove škole vidjeli razbijeno staklo, demoliranu trgovinu brze hrane u kojoj su mnogi ljudi posljednje dvije godine kupovali grickalice.

Vlasnik trgovine, Harun Kaya, rekao je za Primorski portal da tamo radi sa suprugom već oko dvije godine i da ima dobar odnos sa svima u tom kraju.

„Četiri godine živim u Crnoj Gori s obitelji. Posljednje dvije godine radimo u Baru, a kada smo se doselili u Crnu Goru radili smo u Budvi. Živimo od ovog posla, hranimo djecu. Imamo troje maloljetne djece od šest, 11 i 12 godina. Moja djeca idu u školu u Baru. Ne znam tko je to napravio i zašto“, rekla je Kaja za Primorski portal.

Materijalna šteta na prostorijama još nije procijenjena. Prozori su bili razbijeni, a dio uređaja unutra se zapalio.

