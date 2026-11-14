EU pozvala Izrael da omogući dostavu humanitarne pomoći u Gazu

U izjavi koju je u ime Evropske unije objavila visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, upozorava se da su obilne poplave i zimski vremenski uslovi dodatno pogoršali životne uslove stanovništva Gaze, koje se već suočava s teškom humanitarnom krizom.

EU je naglasila potrebu poštivanja međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, te zaštite civila, civilne infrastrukture, medicinskog osoblja i zdravstvenih ustanova.

Posebna zabrinutost izražena je zbog nedavnog zračnog napada na bolnicu Nasser.

Iz Evropske unije poručuju da se obaveze koje se odnose na humanitarnu pomoć, predviđene Sveobuhvatnim planom za okončanje sukoba u Gazi, moraju u potpunosti provesti u skladu s međunarodnim pravom.

– Pozivamo Izrael da omogući hitan, nesmetan pristup i kontinuiranu distribuciju humanitarne pomoći, kao i podršku ranom oporavku u potrebnom obimu, te da ponovo otvori sve granične prijelaze Gaze – navodi se u izjavi.

Naglašava se da Izrael mora omogućiti rad Ujedinjenih nacija, njihovih agencija i humanitarnih organizacija, uključujući nevladine organizacije, te poštovati sve obaveze koje proizlaze iz međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava.

Istovremeno, EU podsjeća da se humanitarna pomoć mora koristiti isključivo u mirnodopske svrhe i da ne smije biti preusmjerena naoružanim grupama,piše Vijesti

U izjavi se upozorava da, godinu dana nakon proglašenja primirja, vojni napadi i dalje traju, dok ograničenja pristupa humanitarnoj pomoći uzrokuju nestašice osnovnih potrepština, uključujući odgovarajući smještaj, lijekove i medicinsku opremu.

Takvi uvjeti, kako se navodi, onemogućavaju stanovništvu Gaze dostojanstven i prihvatljiv život.

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