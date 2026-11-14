Gest zahvalnosti: Bh. navijači će sa Šveđanima zapjevati njihovu himnu?

Među njima će biti najviše Bosanaca i Hercegovaca koji danas žive i rade u Švedskoj. Mnogi su u ovu skandinavsku zemlju stigli kao izbjeglice tokom devedesetih godina, a ovdje su izgradili novi život, zasnovali porodice i dobili djecu rođenu u Švedskoj.

Uoči utakmice među bh. navijačima proširila se lijepa ideja: da zajedno sa švedskim navijačima zapjevaju himnu njihove zemlje. Time bi iskazali poštovanje prema Švedskoj i zahvalnost za sve što je učinila za Bosance i Hercegovce koji su u njoj pronašli novi dom.

Švedska je tokom devedesetih godina širom otvorila vrata ljudima iz Bosne i Hercegovine, a gostoprimstvo i podrška koje su tada pruženi ne zaboravljaju se.Veze dvije zemlje potvrđuju i sportski gestovi. Fudbalski savez Švedske odao je počast kapitenu Zmajeva Edinu Džeki na njegovoj oproštajnoj utakmici u Zenici . A uoči večerašnje utakmice pažnju je privukao i jedan lijep gest iz Švedske. Šveđani su izradili i poseban navijački dres koji na zanimljiv način spaja Bosnu i Hercegovinu i Švedsku. Riječ je o majici čiji je jedan dio u bojama naše zemlje, dok je drugi posvećen Švedskoj. Prvu majicu dobio je upravo Edin Džeko,pišu Vijesti

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