Upozoreni vozači BMW-a: Opasnost od požara u 720.000 auta

Nakon velikog opoziva prije dvije godine, pogođeni vlasnici sada moraju vratiti svoja vozila u radionicu. Do tada im se također savjetuje da ne koriste garaže ili nadstrešnice za automobile, prenosi N-TV.

Više od 720.000 vozača BMW-a u SAD-u za sada će parkirati svoje automobile na otvorenom, slijedeći upute Nacionalne uprave za sigurnost saobraćaja na autocestama (NHTSA).

Proizvođač automobila sa sjedištem u Münchenu najavio je da će 720.796 vozila, koja su već bila opozvana 2024. zbog problema s vodenom pumpom, morati biti vraćena u radionicu,pišu Vijesti

Postojao je rizik da se automobili zapale iako su bili parkirani i motor isključen. NHTSA je savjetovala vlasnicima automobila da “parkiraju svoj automobil na otvorenom i dalje od zgrada i drugih vozila dok se ne popravi”.

Prije dvije godine, BMW je opozvao 720.796 automobila zbog rizika od kratkog spoja.

“Nepravilno zatvoren električni spoj na vodenoj pumpi mogao bi propustiti vodu i uzrokovati kratki spoj”, izjavila je tada NHTSA. Opoziv je utjecao na modele uključujući X1 i X5, kao i neke limuzine serije 5.

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