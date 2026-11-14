Poznati razlozi najvećeg prekida zračnog saobraćaja u SAD-u u 25 godina: Ministar saobraćaja otkrio šta se dogodilo

Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) u petak je ukinula zabranu letova uvedenu zbog tehničkog kvara u centrima za kontrolu zračnog saobraćaja, koji je izazvao velike poremećaje na aerodromima širom zemlje. Riječ je o najdužoj obustavi nacionalnog zračnog saobraćaja u SAD-u od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.Američki ministar saobraćaja Šon Dafi (Sean Duffy) saopćio je da je američki zračni prostor ponovo otvoren u 20:15 sati po lokalnom vremenu u Njujorku (New Yorku). Ipak, upozorio je da se aviosaobraćaj neće odmah vratiti u normalu te da će aviokompanijama biti potrebno vrijeme za uspostavljanje redovnih rasporeda.

– Bit će sporo – kazao je Dafi novinarima u Bijeloj kući.

Prema dostupnim podacima, otkazano je više od 6.600 letova, dok je dodatnih 8.600 kasnilo. Za nedjelju je već bilo otkazano još 1.500 letova, pokazuju podaci platforme FlightRadar24. Analitičari upozoravaju da bi četverosatna obustava letova na nacionalnom nivou mogla izazvati poremećaje u rasporedima aviokompanija i tokom narednih nekoliko dana.

Desetine hiljada putnika zaglavljene

Dafi je izjavio da su desetine hiljada putnika ostale zaglavljene na aerodromima širom SAD-a.

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na probleme američkog sistema kontrole zračnog saobraćaja, koji se suočava sa zastarjelom tehnologijom i opremom, komunikacijskim poteškoćama, ali i nedostatkom nekoliko hiljada kontrolora leta.

Prema riječima američkog ministra saobraćaja, problemi su počeli u 15:36 sati, kada su centri za kontrolu zračnog saobraćaja zabilježili nestabilnost radarskih i komunikacijskih sistema.

Prekidači i usmjerivači koji prenose ključne podatke bili su preopterećeni i počeli su slati nedosljedne informacije. Zbog toga je FAA donijela odluku o obustavi polazaka letova širom zemlje.

Dafi je naglasio da radar i komunikacijski sistemi nijednog trenutka nisu u potpunosti prestali funkcionirati te da je kontrola leta uspjela sigurno navesti hiljade aviona na slijetanje.

Istakao je da je neposredni tehnički problem otklonjen i da je letenje sigurno, ali je upozorio da je neophodna sveobuhvatna modernizacija sistema kako bi se spriječili slični incidenti.

Traže 50 milijardi dolara

Govoreći o rješavanju problema, Dafi je odgovornost za izostanak modernizacije prebacio na Kongres, optužujući ga da nije osigurao dovoljno novca za unapređenje sistema kontrole zračnog saobraćaja.

Pozvao je zakonodavce da odobre 50 milijardi dolara za modernizaciju američke avijacijske infrastrukture.

Još prije prekida rada sistema, Bijela kuća i Ministarstvo saobraćaja zatražili su od Kongresa odobravanje 30,1 milijarde dolara za obnovu zastarjelih aerodroma i infrastrukture za kontrolu zračnog saobraćaja.

– Imamo nevjerovatno zastario sistem kontrole zračnog saobraćaja. Dajte nam sredstva da to popravimo – poručio je Dafi.S druge strane, ministar domovinske sigurnosti Markvejn Malin (Markwayne Mullin) izjavio je da zasad nema dokaza da je prekid rada sistema izazvan hakerskim napadom ili nekontroliranim djelovanjem umjetne inteligencije.

– Čini se da je uzrok tehničke prirode, no istraga se nastavlja – rekao je Malin.

Dodao je da u istrazi, zajedno s Ministarstvom domovinske sigurnosti, učestvuje i Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA).

Podsjetimo, jedina druga obustava zračnog saobraćaja na nacionalnom nivou u SAD-u nakon napada 11. septembra dogodila se u januaru 2023. godine, kada je FAA zaustavila domaće letove na približno 90 minuta,piše Avaz

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