BiH večeras protiv Švedske: Obara se rekord stadiona

Švedska vodi u grupi s 10 bodova, a BiH je druga s osam. Pobjeda bi Zmajevima donijela prvo mjesto uoči posljednje utakmice protiv Rumunije.

Utakmica se igra na Strawberry Areni u Solni, a kapije stadiona biće otvorene od 18.30 sati.

Za utakmicu je prodato svih 52.000 ulaznica i vjerovatno će večeras biti oboren rekord stadiona kada su u pitanju i klupske i reprezentativne utakmice, jer je najveća posjeta na jednoj utakmici Švedske na ovom stadionu bila nešto veća od 50.000, dok je rekord bila domaća utakmica kluba AIK s nešto više od 51.000 navijača.Na tribinama se očekuju desetine hiljada navijača Bosne i Hercegovine, a s nekima od njih je jučer o očekivanjima razgovarala ekipa Vijesti.ba u Stockholnu, dok nam je stručni komentar dao komentator BHRT-a Zoran Šuko.Uoči susreta, selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez istakao je da se ekipa nalazi u dobroj seriji, naglašavajući značaj rezultata ostvarenih u posljednjih 15 utakmica, u kojima je upisala sedam pobjeda i šest remija.

“Ima malih ciljeva, ima velikih ciljeva. Mi smo šansu stvorili svojim radom i trudom, pokušat ćemo je iskoristiti”, poručio je Barbarez, a svoja očekivanja od utakmice iznio je i Esmir Bajraktarević.Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je sinoć posljednji trening,pišu Vijesti

Tekstualni prenos utakmice pratite na Vijesti.ba, a tokom cijelog dana pratite ekskluzivne video i foto materijale koje će donositi naša reporterska ekipa iz Solne.

Nakon gostovanja u Švedskoj, Zmajevi se vraćaju u BiH, gdje će u utorak u Zenici dočekati selekciju Rumunije.

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