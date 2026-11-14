Barbarez odabrao 23 Zmaja za meč protiv Švedske: Lukić ostaje na tribinama

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Solni odmjeriti snage sa Švedskom u utakmici koja će odlučivati o prvom mjestu u grupi Lige nacija.Selektor Zmajeva Sergej Barbarez odredio je 23 nogometaša na koje računa u ovom važnom susretu, a spisak je objavljen na zvaničnoj stranici UEFA-e.

Golmani: Mladen Jurkas, Salko Hamzić, Martin Zlomislić.

Odbrana: Nihad Mujakić, Zinedin Smajlović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić.Vezni red: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović.

Napad: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Matej Deket, Haris Tabaković.

Barbarez za večerašnji susret neće moći računati na trojicu reprezentativaca. Tarik Muharemović je suspendovan zbog žutih kartona, dok se Dennis Hadžikadunić zbog povrede vratio u Split.

Na tribinama će ostati i Jovo Lukić, kojeg je stručni štab odlučio poštedjeti zbog problema s povredom,piše Avaz

Facebook komentari