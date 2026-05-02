Ovo je Ermin Mahmić, novi reprezentativac BiH

Vijest da će Ermin Mahmić ubuduće nastupati za Bosnu i Hercegovinu odjeknula je kao velika pobjeda Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, a potvrdu je putem društvenih mreža dao direktor reprezentacije Emir Spahić.

Riječ je o ofanzivnom veznjaku rođenom 14. marta 2005. godine u Velsu (grad u Austriji), igraču koji nastupa na poziciji “desetke” i kojeg krase kreativnost i osjećaj za igru.

Mahmićev razvojni put vodio je preko ESV Intersporta, Pašinga (Pasching), LASK-a i Rapida, a seniorske minute skupljao je u Lafnicu (Lafnitz) prije nego što je u julu 2025. prešao u Slovan Liberec.

Ove sezone za češki klub odigrao je 27 utakmica, postigao sedam golova i upisao četiri asistencije, dok mu je vrijednost prema Transfermarktu porasla sa 250.000 na 2,5 miliona eura.

U reprezentativnom smislu već je nosio dres BiH u selekciji do 19 godina, ali je nastupao i za mlađe kategorije Austrije, uključujući U-21 tim, prije nego što je donio konačnu odluku.

Njegov dolazak predstavlja jasan signal da se nastavlja ozbiljan rad na jačanju ekipe mladim igračima koji bi u narednim godinama mogli imati važnu ulogu u nacionalnom timu

