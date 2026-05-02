Sistem zakazao: Kolaps od Jablanice, vozači “zarobljeni”

Nakon što smo prethodnih dana svjedočili dugim kolonama vozila prema jugu, od večeras je identična situacija u suprotnom pravcu, prema unutrašnjosti zemlje.

Saobraćaj se odvija otežano ili bolje reći ne odvija gotovo nikako. Na pojedinim dionicama praktično se stoji.

Kolona je formirana od Ribičkog mosta i proteže sve do izlaza iz Konjic. Građani koji se nalaze u kolonama izražavaju nezadovoljstvo i apeluju na nadležne institucije da hitno reaguju, prije svega kroz prisustvo policije na terenu i aktivnu regulaciju saobraćaja. stiču kako je ovakav scenarij bio potpuno očekivan, s obzirom na iskustva iz prethodnih godina, te smatraju da je izostala pravovremena priprema.

Poseban problem, kako navode vozači, predstavlja sporni semafor na ovoj dionici, koji godinama unazad uzrokuje zastoje tokom praznika i turističke sezone.

Iz Ceste Federacije Bosne i Hercegovine ranije su pojasnili da se semafor ne može isključiti bez zvaničnog zahtjeva policije, što dodatno komplikuje situaciju na terenu.

Da stvar bude još i gora, mobilni internet BH Telecoma na ovim dionicama potpuno je zakazao,pišu Vijesti

