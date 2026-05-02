Schalke igra utakmicu sezone, u konkurenciji i Džeko

Izabranici Mirona Muslića (43) od 20:30 sati dočekuju Fortunu iz Dusseldorfa u duelu 32. kola 2. Bundeslige i u slučaju trijumfa definitivno će se vratiti u najviši rang njemačkog fudbala.

Schalke je trenutno lider na tabeli sa šest bodova više od drugog Paderborna te sedam bodova više od trećeg Hannovera.

U slučaju pobjede, Schalke bi i matematički osigurao jednu od prve dvije pozicije koje vode u elitni rang, a moguće je da to ostvari i ako odigra neriješeno, pa čak i ako izgubi, ali tada Hannover mora da izgubi u nedjelju, a Elversberg da ne pobijedi Paderborn,piše Vijesti

Za Schalke je najlakša i najbolja opcija pobijediti Fortunu koja se nalazi pred ispadanjem u treći rang, te tako završiti posao već večeras.

U konkurenciji za nastup trebao bi biti i naš Edin Džeko (40), koji se oporavio od povrede. Prema pisanju njemačkih medija, on će najvjerovatnije utakmicu započeti na klupi, a zaigrat će samo ukoliko to bude potrebno.

Drugi bh. reprezentativac Nikola Katić (29) također se vratio treninzima, ali neće biti u konkurenciji jer je nedovoljno oporavljen.

Meč Schalke – Fortuna igra se večeras od 20:30 sati, uz direktan prenos na Areni Sport.

