Cijene nekretnina u regiji: U Beogradu kvadrat stana se plaća 15 hiljada eura

Najveći iznos, čak 1,8 miliona eura izdvojen je za stan na lokaciji “Beograd na vodi”. Najskuplja kuća prodana je na teritoriju gradske općine Savski venac (Grad Beograd) za 3,8 miliona eura, a na teritoriju iste gradske općine najskuplje garažno mjesto plaćeno je 66.000 eura.

U odnosu na prijašnje godine, lani je u Hrvatskoj zabilježen još veći pad prometa nekretninama, no cijene i dalje rastu, pokazuju podaci publikacije o pregledu tržišta nekretnina za 2024. i 2025. godinu.

U 2025. godini u Hrvatskoj su ostvarene 20.293 kupoprodaje stanova/apartmana ukupne vrijednosti od 3,45 milijardi eura.

Prosječna vrijednost jedne kupoprodajne transakcije iznosila je 170.014,3 eura. Medijalna cijena stana/apartmana u 2025. godini iznosila je 2.587 eura po kvadratu, što ukazuje da je polovica stanova prodana po toj cijeni i nižoj, dok je druga polovica prodana po cijeni od 2.587 eura i višoj.

Pet posto stanova u 2025. godini prodano je po 901 euru po kvadratu i niže, dok je u pet posto najskupljih kvadrata cijena bila 4,9 puta veća i iznosila je 4.428 eura po metru, što znači da je pet posto najskupljih stanova na hrvatskom tržištu nekretnina prodano po toj cijeni i višoj.

Najviša medijalna cijena kvadrata stana zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 3.333 eura, zatim slijedi Grad Zagreb s medijalnom cijenom od 2.917 eura te Primorsko-goranska županija s cijenom od 2.824 eura.

Prosječna cijena stana u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. iznosi 2.910 eura po kvadratnom metru, što je rast od 8,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, podaci su platforme Estitor, koja prati 14.786 aktivnih oglasa u šest najvećih gradova u toj zemlji,pišu Vijesti

Podgorica je u prvom kvartalu 2026. zabilježila godišnji rast od 17,2 posto. Prosječna cijena kvadrata iznosi 2.707 eura, a prinos od iznajmljivanja dostiže 4,9 posto godišnje, što je i najviše u Crnoj Gori. Budva, s 3.344 eura po kvadratu i prinosom od 4,7 posto, ostaje najtraženije primorsko odredište u Crnoj Gori.

Inače, strani kupci čine gotovo dvije trećine svih kupoprodaja nekretnina u Crnoj Gori.

