Novi detalji: Prusac dočekao Godinjak ispred stana, tukao je, vezao trakom, a kada je krenula za djetetom upucao je

Tarik Prusac, osumnjičeni za teško ubistvo ženske osobe predat je u nadležnost KTKS. Na zadržavanju je 24 sata te će ga u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica ispitati i donijeti tužilačku odluku.

– Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio – saopćila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić,piše Avaz

Pobjegao je automobilom koje je ostavio na Darivi, a onda se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščarsiji gdje je i uhapšen.

Osumnjičenom je na snazi bila mjera zabrane približavanja.

