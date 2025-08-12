Britanci zarobili crnogorski brod

Brod je zaplijenjen zbog duga prema danskoj tvrtki ” Clipper Bulk “, koja je bila prethodni unajmitelj brodova “Crnogorske plovidbe”, koja je također vlasnik broda ” Kotor “.

Nalog je izdan na zahtjev danske tvrtke “Clipper Bulk”, koja već vodi postupak protiv “Crnogorske plovidbe” pred londonskim arbitražnim sudom, javljaju podgoričke Vijesti.

Danska kompanija tvrdi da joj crnogorska firma duguje 160.619,80 dolara na ime preplaćene najamnine koju joj je uplatila za “Kotor”, odnosno još 129.755,75 dolara preplaćene najamnine za brod “Dvadesetprvi maj”.

U skladu s odlukom suda, Britanska granična služba naredila je lučkom kapetanu u luci Tyne, gdje se “Kotor” trenutno nalazi, da zaplijeni brod i drži ga u luci na siguran način do daljnje sudske odluke.

Nalog za zarobljavanje broda stupio je na snagu u subotu u 12 časova.

Ovo bi moglo značajno da zakomplikuje proces hitne prodaje “Kotora” koji je, po nalogu Ministarstva pomorstva i Vlade Crne Gore, Skupština akcionara “Crnogorske plovidbe” naložila menadžmentu te kompanije da hitno sprovede u djelo.

Brod “Kotor” je od 4. avgusta, nalogom britanske inspekcije, u statusu zadržanog broda u toj luci, zbog otkrivenih ukupno 22 nedostatka tehničke i proceduralne prirode.

To je drugi put da je brod u posljednja dva mjeseca zadržan u stranoj luci.

Više od mjesec dana brod je bio blokiran u Sjedinjenim Američkim Državama, u luci Savanah, zbog tehničkih kvarova koje je evidentirala američka Obalska straža.

Brod “Kotor” isplovio je iz SAD 17. jula nakon što su, prema navodima Crnogorske plovidbe, otklonjeni svi tehnički nedostaci uz potvrdu inspekcije Bureau Veritas.

Brod je prema planu trebalo da uplovi u britansku luku 30. jula, ali su problemi usljedili odmah po dolasku.

