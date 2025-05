Vučiću stiglo upozorenje iz Pariza i Berlina

Poruka mu je upućena preko poslanika bliskih Fridrihu Mercu i ljudi bliskih Emanuelu Makronu, što mu dodatno sužava prostor za krađu da na narednim vanrednim izborima koje su zatražili studenti, piše Nova.rs.

„Sa više mjesta je poslata poruka da Evropa, ako izbori budu pokradeni, neće priznati takve izbore iako određeni interesi koji postoje. Nije isključeno ni moguće udaljavanje EPP od SNS, iako među evropskim naprednjacima važi pravilo da iz grupacije ne istjeruju stranke koje su na vlasti“, navodi izvor.

Očigledno je da je pred vratima Briselske administracije pitanje izbora između vrijednosti koje Evropa proklamuje i interesa u odnosu po pitanju eksploatacije litijuma ili interesa Francuske oko nabavke „rafala“. Istovremeno, na domaćem terenu otvara se pitanje može li studentska lista izvojevati pobjedu pod postojećim uslovima.

“Izbori su sada glavni fokus. Ovo je šetnja poslije malo dužeg vremena – više se fokusiramo na izbore i na taj predizborni proces, da vidimo šta možemo da uradimo”, rekao je za N1 student Farmaceutskog fakulteta tokom jučerašnjeg protesta.

Kazao je da im priča o izborima daje vjetar u leđa, kao i da sada vide veliki cilj prema kome idu i za koji se bore. Dušan Spasojević, sa Fakulteta političkih nauka, navodi da je izvjesno da se uslovi neće značajnije promijeniti pred vanredne izbore.

„Uslijediće vjerovatno scenario iz ‘96 i trebalo bi da uslijede napori da svi protivnici vlasti ujedine. To bi već mogli da gledamo u Kosjeriću i Zaječaru“, navodi Spasojević.

On navodi da je istraživanje Crte pokazalo da postoji nezadovoljstvo i da su procenti blizu. Ne znam da li je pobjeda studenata izvjesna ili vjerovatna, ali je definitivno moguća. Rejting SNS je u padu i ne može da se vrati na period od prije prvog novembra – kaže on.

Najveći rizik po opoziciju ako ne uspije da se pozicionira pa neki izađu na izbore, neki ne.

„Njima ništa ne garantuje opstank osim da naprave svoju listu. Važno je navesti da že otežavajuža okolnost biti i ta da će lideri opozicionih stranaka teško kontrolisati situaciju, jer to što lideri ne podrže listu ne mora da znači i da to neće učiniti lokalni odbori“, navodi Spasojević.

Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli kaže da su studenti pokazali veliku snagu i organizovanost prethodnih šest mjeseci.

„Međutim, veliko je pitanje da li je ta organizacija i ta energija dovoljna da se izbore sa mašinerijom vladajuće stranke. To je otvoreno pitanje, a posebno je pitanje da li su izolovani pojedinačni izbori u dva mjesta ili dva grada kakve sada imamo. Pitanje je da li su lokalni izbori pravi način za testiranje tih kapaciteta. Oni su uveli novu dinamiku, novu energiju, ali mislim da je to neka vrsta obračuna ‘mašine’ protiv ‘mašinerije’. Vladajuća stranka pokušava napraviti tu vrstu testa koju će proglasiti obrascem za raspoloženje u čitavoj Srbiji. To je netačno. Veliki je rizik za Zaječar i Kosjerić i mislim da nisu baš najbolje mjesto za testiranje novog načina borbe i veličine nove energije i moglo bi na neki način da pomognu vlasti“, ocjenjuje sagovornik.

Vukadinović kaže da već odavno zastupa ideju postojanja jedinstvenog nastupa svih koji se bore protiv režima da bi se taj režim mogao ugroziti, bilo nekim opštim izborima ili nekim opštim protestom.

– Mislim da je iz različitih razloga i pod raznim izgovorima izostajala ta vrsta sveopšte mobilizacije. Sa druge strane, jasno je da je ona neophodna, a ona mora biti opšta i masovna, da bi se izborilo ili barem suprostavilo ovoj opštoj manipulaciji i svevlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Tu se stvari pomalo pogrešno postavljenje,pišu Vijesti

Pogrešno je pitanje šta društveni činioci mogu da učine za studente, već da je pravo pitanje šta studenti mogu da učine za politiku. Studenti ovo nisu izveli sami, da se razumijemo, već na većinu ovih masovnih skupova ne učestvuju samo studenti, već i građani.

Oni su pokrenuli građane, što je dobro. Ali, njihova isključivost i ekskluzivizam u smislu te sile predstavlja studente kao neke nepogrešive Pape, čini zapravo medveđu uslugu njima u toj borbi. Na kraju dana griješili su i studenti, griješila je i opozicija sve ove godine. Ali, na kraju dana najviše je grešio onaj koji je dužan. Niko nije tu bio bez grešaka, a režim je koristio svaku priliku, svaku pukotinu – navodi Vukadinović.

