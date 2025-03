Slučaj koji je šokirao region: Ko je mala žrtva iz Save?

“Ako se vratimo na slučaj trgovine decom u Brčkom, koji još nije dokazan, ali verujem da se radi o tome, postoji veliki broj takvih slučajeva koji nisu prijavljeni, niti da je njihov nestanak negde evidentiran, onda je ovo još jedan pokazatelj da veliki broj roditelja učestvuje u trgovini decom. Ne mora da znači da je ovo taj slučaj. Međutim, ja sam kontaktirao i kolege iz Hrvatske, gde nema prijavljenog nestanka deteta koje je u ovom uzrastu. Tamo je jedna devojčica od 3 godine upala u vodu, navodno, i bilo je moguće da je mogla ovde da završi, ali konkretnog traga nema.

Sada je na policiji kako će dalje raditi analizu tela, koliko će vremena trebati. Reka je nepredvidiva i pitanje je gde je dete upalo i došlo ovde, u momentu kada je temperatura otoplila, telo je isplivalo na površinu. Svakako, slučaj koji nas je zabrinuo sve i sada je najvažnije da identifikujemo dete”, rekao je Jurić.

Svoje viđenje ove situacije iznio je i Dejan Radenković, nekadašnji pomoćnik načelnika UKP. On smatra da je važno to što niko nije prijavio nestanak djeteta iz okolnih zemalja što najviše buni državne organe, prenosi Espreso

“Utopljenika je bilo i biće, ono što ovde privlači pažnju je to što je dete i to što nestanak nije prijavljen. Reka Sava izvire u Sloveniji, prolazi kroz Hrvatsku, Bosnu i Srbiju i postoji velika mogućnost da je dete iz tih krajeva. Ne bih izbacio mogućnost i da je odavde. Postoji veliki broj dece koji su em žrtve trgovine ljudima, em se radi o socijalno ugroženim porodicama, porodicama sa mnogo dece i ne prijavljuju nestanke. Sada se preuzimaju sve mere i radnje iz nadležnosti tužilaštva i policije, ispitani su svedoci, urađen je uviđaj, telo prevezeno na sudsku medicinu. Obdukcija ima za cilj da se utvrdi identitet, način i vreme kada je nastupila smrt. Za to je potrebno jedno izvesno vreme, ali vrlo brzo ćemo dobiti DNK profil jer je telo u fazi raspadanja, što govori da je sigurno više nedelja, možda i meseci proteklo od momenta utapanja. Nakon izvršene DNK analize, dobiće se DNK profil, a onda će se upoređivati sa drugim DNK profilima da bi moglo nesumnjivo da se utvrdi o kom licu se radi”, objasnio je Radenković.

