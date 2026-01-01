Računari i mobiteli mogli bi znatno poskupjeti u 2026.

Razlog je snažan rast cijena memorijskih komponenti, koje su u posljednjih nekoliko mjeseci poskupjele i do nekoliko puta, prvenstveno zbog ogromne potražnje iz sektora umjetne inteligencije.

Radna memorija (RAM), jedna od ključnih komponenti svakog savremenog uređaja, danas je znatno skuplja nego prije samo godinu dana. Proizvođači upozoravaju da takav trend više nije moguće amortizirati unutar postojećih marži, zbog čega će povećani troškovi neminovno biti prebačeni na krajnje kupce.

Predstavnici industrije navode da su cijene memorijskih čipova u nekim slučajevima porasle i do pet puta. Posebno je pogođena proizvodnja računara i pametnih telefona, jer upravo ti uređaji zavise od velikih količina RAM-a i memorije za pohranu podataka.

Stručnjaci ističu da je glavni uzrok naglog rasta potražnja tehnoloških giganata koji razvijaju i pokreću sisteme umjetne inteligencije. Veliki centri podataka, kakve koriste kompanije poput Googlea i Amazona, troše ogromne količine memorije, čime dodatno opterećuju globalno tržište.

Prema procjenama analitičara, prosječni laptop s 16 GB RAM-a mogao bi poskupjeti za 40 do 50 dolara, dok bi cijena pametnih telefona mogla porasti za oko 30 dolara po uređaju. Kako navode stručnjaci, proizvođači više nemaju prostora da apsorbiraju ovakva povećanja bez podizanja maloprodajnih cijena,pišu Vijesti

Dodatni problem predstavlja činjenica da su pojedine kompanije, poput Microna, odlučile smanjiti ili potpuno obustaviti proizvodnju memorije za klasično potrošačko tržište, fokusirajući se isključivo na potrebe AI sektora. Time se ponuda dodatno sužava, a pritisak na cijene raste.

Iako postoje nade da bi se tržište moglo stabilizirati tokom 2027. godine, stručnjaci upozoravaju da će 2026. gotovo sigurno biti obilježena skupljom tehnologijom. Potrošači će se, kako navode, morati odlučiti hoće li platiti više za snažnije uređaje ili se zadovoljiti slabijim performansama i dužim korištenjem postojeće opreme.

