Švicarska proglasila petodnevnu žalost nakon tragičnog požara

Objavljeno prije 20 minuta

Švicarska je proglasila petodnevnu žalost nakon stravičnog požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u popularnom baru u skijaškom odmaralištu Kran-Montana, pri čemu je život izgubilo više od 47 osoba, dok je najmanje 115 ljudi povrijeđeno.

Građani širom zemlje odaju počast stradalima, pale svijeće i ostavljaju cvijeće na mjestima okupljanja, dok su zastave spuštene na pola koplja. Tuga i nevjerica zavladale su cijelom zemljom nakon jedne od najvećih tragedija u novijoj švicarskoj historiji.

Prema dostupnim informacijama, većina poginulih bili su mladi ljudi u dobi između 16 i 26 godina, koji su se u trenutku izbijanja požara nalazili u prepunom objektu. Požar je izbio nešto više od sat vremena nakon ponoći, u noći dočeka Nove godine.

Nadležne službe i dalje provode opsežnu istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće. Švicarska policija saopćila je da je, prema dosadašnjim saznanjima, isključena mogućnost da se radi o terorističkom napadu,pišu Vijesti

Vlasti su najavile da će javnost biti redovno informisana o rezultatima istrage, dok se širom zemlje nastavljaju komemoracije i izrazi solidarnosti s porodicama stradalih.


