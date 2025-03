Voja Nedeljković otkrio šta će se desiti sa “Zvezdama Granda” nakon smrti Saše Popovića

Nakon smrti Saše Popovića mnogi postavljaju pitanje šta će biti sa takmičenjem “Zvezde Granda” u čijem je osnivanju bio on od samog početka, piše Telegraf.

Nedeljković je od samog početka Saši Popoviću bio desna ruka a jučer je održao govor na komemoraciji jedva se suzdržavajući da ne zaplače.

Voja je sa knedlom u grlu održao govor i odao počast i poštovanje svom dugogodišnjem prijatelju koji je izgubio bitku sa opakom bolešću.

– Ovo nije bio posao, već ljudska priča. Tu se mora voditi računa da se kažu sve stvari, ali da se ne pokvari tugom. Imali smo potrebu da se zvanično pozdravimo sa njim, a uspomene ćemo nositi do kraja života – rekao je Voja nakon komemoracije.

Pošto su se mnogi pitali šta će biti sa poznatim formatom i emisijom “Zvezde Granda” nakon Popovićeve smrti, Nedeljković je odlučio da stavi tačku na sva nagađanja,piše Avaz

– On je bio čovjek koji je davao ljudima mogućnost da isprate njegovu ideju, a da se prilagode. Bio je takav da moraju da se ispoštuju neke ideje, ali je ljudima davao slobodu ponašanja. Sigurno da to dalje što bude bilo neće biti kao on, ali će njegov trag i to što je on zamislio sigurno trajati i to koliko god to bude potrajalo. Da li Zvezde Granda, da li neki drugi format, to će biti, postojaće. Pokušat ćemo da ko god bude od nas ostao u svemu tome da tražimo tu neku nit koju je on dao u postavci svega toga – objasnio je Voja Nedeljković za Alo.

Podsjetimo, Saša Popović osnivač i izvršni direktor “Grand produkcije” sahranjen je jučer na Bežanijskom groblju u Beogradu u prisustvu porodice, prijatelja i mnogobrojnih ličnosti sa estrade.

