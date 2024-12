Hrabra učiteljica trebala u penziju, izbodena dok je spašavala učenike

U šokantnom napadu u zagrebačkoj osnovnoj školi ubijeno je jedno dijete, a među ranjenima je i učiteljica koja je pokušala zaštiti učenike. Kako je HRT prenio, ovo joj je bila posljednja generacija pred penziju.

A police officer stands, following a knife attack in a primary school, in Zagreb, Croatia, December 20, 2024. REUTERS/Antonio Bronic