Milorad Dodik: Vučić izabrao taktiku ‘hoću, a neću’

Dodik je naglasio da je jedno od tih pitanja i pitanje odnosa između Beograda i Prištine i pokušaj da se užurbano dođe do rezultata koji međunarodna zajednica očekuje, zbog čega je i ponudila francusko-njemački sporazum po sistemu “uzmi ili ostavi”.

– Po njihovoj logici, kad to riješe, ostrviće se na Republiku Srpsku kako bi opet za njih isposlovali BiH kakvu oni žele. U tako stvorenoj atmosferi, pozicija Srbije, odnosno predsjednika Aleksandra Vučića, veoma je teška i složena. Ili prihvati i potpiši ono što hoćemo ili si kriv, a to znači moraš biti kažnjen – istakao je Dodik.

On naglašava da se u ovom slučaju desilo nešto novo kod EU, koja nepotpisani sporazum proglašava validnim i tako vrši dodatan pritisak.

– EU i Aljbin Kurti na jednoj strani, jedinstveni i uporni, a predsjednik Vučić sam, prepušten sebi i svojim sposobnostima. Јedinu taktiku koju je mogao izabrati je ona ‘hoću, a neću’ i mislim da ju je uspješno manifestovao. On to sigurno neće reći, a i ne bi bilo korisno, ali svako ko prati proces međunarodnog pregovaranja morao bi to da primijeti. Zato mislim da je predsjednik Vučić u nemogućim okolnostima izvukao maksimalno – rekao je Dodik za Tanjug.

On dodaje i da je Vučićevo “razgovarajmo”, EU proglasila za uspjeh, tvrdeći da je uspjela i bez potpisa, dok je Vučić, kako kaže, pažljivo izabranom taktikom da mogu da se dogovaraju navodna rješenja za normalizaciju, jasno rekao da nema priznanja i da nema članstva u UN.

– Epilog je jasan – nema sporazuma, jer nije potpisan i taj posao je daleko od završenog. Sada EU traži da se za sporazum koji nije potpisan sačini plan implementacije, dakle da se sprovodi pravno neobavezujući sporazum – pojasnio je Dodik.

On dodaje da su iz službe EU za inostrane poslove objavili tekst “nepotpisanog i neprihvaćenog sporazuma” i tako dali snagu raznim spinovanjima o tom sporazumu.

– Zato se EU nada da će na sastanku u Ohridu postići dogovor o planu za implementaciju nepravnog sporazuma, kako bi dobili bilo kakvu pravno obavezujuću Formu za Beograd i Prištinu – upitao je Dodik.

On dodaje da ta nametnuta taktika za krajnji rezultat ima to da se “uzme i ostavi” i da ono što je EU objavila kao sporazum, na kraju ispadne da je ostavljeno, da nijedan strateški ustupak nije dat i da je sve bio samo još jedan pokušaj, do nove prilike, piše RTRS.

