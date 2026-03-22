MERZ NA TESTU: Mogu li konzervativci preoteti vlast u Porajnju-Falačkoj nakon tri decenije?

Danas se u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka (Rheinland-Pfalz) održavaju ključni pokrajinski izbori koji bi mogli uzdrmati cijelu političku scenu Njemačke. Dok oko tri miliona birača izlazi na birališta, Berlin sa zebnjom iščekuje rezultate, jer bi ovo mogao biti historijski poraz za Socijaldemokratsku partiju (SPD).

“Mrtva trka” i kraj jedne ere?

SPD vlada ovom jugozapadnom pokrajinom neprekidno još od 1991. godine. Međutim, posljednje ankete instituta Infratest-dimap predviđaju dramatičan ishod:

CDU (Kršćansko-demokratska unija): 29%

SPD (Socijaldemokratska partija): 28%

Iako je razlika unutar statističke greške, pobjeda CDU-a značila bi pad posljednje “semafor-koalicije” (SPD, Zeleni i FDP) na nivou pokrajina. Aktuelni premijer Alexander Schweitzer, koji je preuzeo funkciju nakon ostavke Malu Dreyer, bori se da očuva povjerenje birača u jeku nezadovoljstva radom savezne vlade u Berlinu.

Zašto su ovi izbori važni za cijelu Njemačku?

Ovaj izborni dan smatra se ključnim “lakmus papirom” za saveznu politiku iz nekoliko razloga:

Test za kancelara Friedricha Merza: Pobjeda CDU-a u ovoj pokrajini dala bi dodatni vjetar u leđa konzervativcima na saveznom nivou.

Uspon AfD-a: Prema anketama, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) mogla bi ostvariti značajan rezultat (oko 16%), što dodatno komplikuje formiranje buduće koalicije.

Super-izborna godina: Ovo su drugi po redu izbori u 2026. godini (nakon Baden-Württemberga), a služe kao uvertira za jesenje izbore u tri istočne njemačke pokrajine.

Biračka mjesta se zatvaraju u 18:00 sati, nakon čega se očekuju prve izlazne ankete koje će pokazati ide li Njemačka u novom političkom smjeru.

Facebook komentari