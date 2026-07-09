Potvrđena optužnica protiv dvije odgajateljice iz “Bambinija”, predloženo da im se 10 godina zabrani čuvanje djece

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi “Bambini”.

Terete se za krivično djelo zapuštanja ili zlostavljanja djeteta i krivično djelo laka tjelesna povreda. Optužnicom je predloženo da se optuženim izreknu mjere sigurnosti – zabrana bavljenja pozivom odgajatelja, odnosno poslova neposrednog odgoja, njege i čuvanja djece u obrazovnim ustanovama u trajanju od 10 godina.

Predložen 21 svjedok

Postupajuća tužiteljica je za glavni pretres predložila sudu saslušanje 21 svjedoka, tri vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Također, zbog zaštite maloljetnog djeteta i osjetljivosti predmeta, identitet optuženih i drugi podaci koji bi mogli dovesti do identifikacije, tužilaštvo ne može objavljivati, saopćilo je Tužilaštvo KS.Slučaj vrtića “Bambini” ranije je izazvao veliku pažnju javnosti nakon navoda roditelja o neprimjerenom postupanju prema petogodišnjem dječaku.

Porodica je tvrdila da je dijete, dok je plakalo, stavljeno u stolicu za hranjenje namijenjenu bebama, nakon čega su mu odgajateljice preko odjeće stavile pelenu uz komentare da je “beba”. Također su naveli da su druga djeca bila podsticana da mu se smiju i vrijeđaju ga,pišu Avaz

Smijenjen direktor

Nakon što je porodica slučaj prijavila policiji i obratila se javnosti, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS zatražilo je hitno izjašnjenje ustanove i pokretanje inspekcijskog nadzora. Iz vrtića je tada saopćeno da je pokrenut interni postupak, te da su dvije odgajateljice privremeno udaljene s posla.

Direktor vrtića “Bambini” smijenjen: Konkurs za novog direktora već raspisan

Također, Upravni odbor vrtića donio je odluku o smjeni direktora i istovremeno imenovao vršioca dužnosti direktora, te raspisao konkurs za izbor novog direktora.

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