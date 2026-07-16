Svi koji uskoro putuju trebaju znati za “pravilo 72 sata”: Ova greška može pokvariti početak odmora

Nakon napornih posljednjih dana na poslu, kada se završavaju obaveze, pakuju koferi i istovremeno organizuje putovanje, tijelu i umu često treba vrijeme da se prebace u režim odmora.

Zbog toga se sve češće govori o takozvanom pravilu od 72 sata – ideji da prva tri dana odmora ne treba opteretiti brojnim planovima, već ih iskoristiti za prilagođavanje novom okruženju.

Ovo pravilo posljednjih mjeseci privlači pažnju i na društvenim mrežama, posebno na TikToku, a prenijeli su ga i pojedini evropski mediji.

Suština je jednostavna: kada stignete na destinaciju, ne morate odmah krenuti u potragu za što većim brojem doživljaja. Tijelu i mislima potrebno je vrijeme da se odvoje od svakodnevnog stresa i radnog ritma.

Početak odmora neka bude lagan

Ovo pravilo posljednjih mjeseci privlači pažnju i na društvenim mrežama, posebno na TikToku, a prenijeli su ga i pojedini evropski mediji.

Suština je jednostavna: kada stignete na destinaciju, ne morate odmah krenuti u potragu za što većim brojem doživljaja. Tijelu i mislima potrebno je vrijeme da se odvoje od svakodnevnog stresa i radnog ritma.

Početak odmora neka bude lagan

Posebnu korist od ovakvog početka odmora mogu imati porodice s djecom, jer i najmlađima često treba vremena da se naviknu na putovanje, novu sredinu, temperaturu i promijenjen ritam spavanja.

Istraživanje pokazalo da oporavak ne počinje odmah

Iako pravilo od 72 sata nije naučno potvrđena formula, ono se uklapa u rezultate istraživanja objavljenog u časopisu “Journal of Happiness Studies”.

Naučnici su pratili kako se zdravlje i osjećaj zadovoljstva mijenjaju tokom i nakon ljetnih odmora. U istraživanju su učestvovala 54 zaposlena ispitanika koji su praćeni prije, tokom i nakon odmora. Njihova putovanja trajala su prosječno 23 dana.

Rezultati su pokazali da se osjećaj blagostanja tokom odmora brzo povećavao, a vrhunac je dostizao oko osmog dana. Već tokom prva četiri dana primijećeno je poboljšanje oporavka, koje se kasnije dodatno povećavalo.

Naučnici su pratili kako se zdravlje i osjećaj zadovoljstva mijenjaju tokom i nakon ljetnih odmora. U istraživanju su učestvovala 54 zaposlena ispitanika koji su praćeni prije, tokom i nakon odmora. Njihova putovanja trajala su prosječno 23 dana.

Rezultati su pokazali da se osjećaj blagostanja tokom odmora brzo povećavao, a vrhunac je dostizao oko osmog dana. Već tokom prva četiri dana primijećeno je poboljšanje oporavka, koje se kasnije dodatno povećavalo.

Zbog toga ljudi koji odmah po dolasku krenu s gustim rasporedom, ranim ustajanjem i obilaskom velikog broja lokacija mogu izgubiti dio vremena potrebnog za pravo opuštanje.

Kao važni faktori kvalitetnijeg odmora izdvojeni su opuštanje, uživanje, osjećaj kontrole nad vlastitim vremenom i kvalitetan san. Pokazalo se i da mirnije, pasivne aktivnosti mogu doprinijeti boljem osjećaju odmora.

To ne znači da svaki odmor mora trajati tri sedmice niti da svi moraju čekati osmi dan kako bi se opustili. Suština je u tome da tijelu i umu treba određeno vrijeme da se prilagode promjeni ritma.

Pravi odmor zato ne zavisi samo od destinacije, već i od načina na koji koristimo vrijeme. Prva tri dana bez pretrpanog rasporeda mogu pomoći da se stres iz svakodnevice postepeno ostavi iza sebe.

Prvo stići, usporiti i odmoriti se, a tek onda krenuti u istraživanje. Upravo u tome je, prema ovom savjetu, ključ kvalitetnijeg odmora.

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