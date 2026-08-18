Vlada KS prevarila djecu sa poteškoćama u razvoju, Aida Hrnjić ogorčena: Sram vas bilo, vi ste najgora Vlada ikada

Aktivistica i predsjednica Udruženja Colibri, udruženja roditelja djece i osoba sa poteškoćama u razvoju, oglasila se na svom Facebook nalogu ogorčena odnosom Vlade KS prema djeci sa poteškoćama u razvoju, kazavši da nisu uplatili novac za ranije planirani kamp. Vlada KS nije imala vremena, valjda od šetanja po crvenom tepihu SFF-a, raditi svoje obaveze. Nije uplatila novac za ljetni kamp o kom sam govorila, koji je planiran, koji je objašnjen detaljno u projektu itd – kazala je.Hrnjić je dodala da su oni praktično ovim prevarili djecu, te da su najgora vlada ikada,piše Avaz

– Zaista je sramotno ovo što su napravili djeci, ne znam da je ikada zabilježeno u ovom obimu prevario djecu. Vi ste najgora Vlada ikada i ja to sad kažem bez trunke srama, stida, potpuno činjenično pokovana sa ovim što govorim. Hladno ste uzeli i vi i Skupština KS regrese i sada fino šetate po crvenim tepisima, ljetujete, radite sve što radite, a djeca su ostala na čekanju. I ne samo naša djeca, pretpostavljam i svi ostali, jer to je vama tako normalno, jer je to vaš modus operandi i nama je potpuno jasno da vi apsolutno ne radite svoj posao – poručila je.

Mogu samo da vam poručim i kao čovjek, i kao građanka, i kao majka “sram vas i stid bilo”, dodala je.

– Ja druge riječi nemam, ne znam koliko vama znači riječ sram, jer da srama ima ništa se od ovoga ne bi se desilo. Nećemo dopustiti da nas gazite kako ste naumili – zaključila.

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